Francisco Gouveia, Luís Caravana Costa e Rafael Viriato venceram as finais individuais. Destaque para o madeirense Francisco Gouveia, que encerrou a competição com seis vitórias em seis jogos, apenas sete pontos consentidos e um total de 48 pontos marcados. Portugal despediu-se dos Jogos com um total de 11 medalhas conquistadas.