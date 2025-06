Portugal de ouro nos Europeus de canoagem

Aos 35 anos, Fernando Pimenta arrebatou pela quarta vez o ouro em K1 1.000 metros nos Campeonatos da Europa, cuja edição de 2025 decorre em Racice, na República Checa, a nona medalha nesta prova, pois tem também duas de prata e três de bronze.Fernando Pimenta, que já se tinha sagrado campeão europeu naquela prova em 2016, 2017 e 2018, impôs-se na final A com o tempo de 3.25,096 minutos, batendo por 913 centésimos o sueco Martin Nathell e por 923 o húngaro Balint Kopasz, segundo e terceiro classificados.O canoísta de Ponte de Lima dominou a prova desde o início e já passou na liderança aos 250 metros, aumentando a vantagem aos 500 e aos 750 metros, que cruzou com mais de 1,5 segundos de vantagem sobre Nathell, antes de permitir uma ligeira recuperação ao sueco na fase final.“Acabámos de fazer história. O ouro é nosso. (...) Vou descansar e preparar o K1 5.000 metros. Vamos por mais”, afirmou Fernando Pimenta, num vídeo publicado na conta oficial no Facebook, em que mostrava a cerimónia do pódio e a medalha conquistada.Vice-campeão olímpico em Londres2012, em K2 1.000, e medalha de bronze em Tóquio2020, em K1 1.000, Fernando Pimenta recuperou o título continental nesta distância, após ter sido terceiro classificado nos Europeus de 2024, realizados em Szeged, na Hungria.Pouco tempo depois, o primeiro resultado da ligação entre os atletas olímpicos João Ribeiro e Messias Baptista e os jovens canoístas Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha (dos mais promissores da nova geração), traduziu-se na conquista da medalha de ouro na prova de K4 500 metros.O quarteto português – que competiu pela primeira vez num grande evento internacional - completou a distância em 1.19,319 minutos, batendo por 213 centésimos o K4 da anfitriã República Checa e por 323 a representação da Polónia, que terminaram na segunda e terceira posições da final A.No setor masculino, apenas João Ribeiro desiludiu a título individual, ao terminar no nono e último lugar em K1 50 metros, que cumpriu em 1.42,045 minutos, mais 4,590 segundos relativamente ao campeão europeu de 2025, o húngaro Adam Varga (1.37,455).Beatriz Fernandes nunca esteve verdadeiramente na luta pelas medalhas na final A de C1 200 metros, na qual foi quinta classificada, ao terminar em 46,581 segundos, a quase um segundo de diferença do pódio, numa prova vencida pela polaca Dorota Borowska, em 45,178.Ao lado de Inês Penetra, Beatriz Fernandes ficou uma posição abaixo na prova de C2 200 metros, que concluiu na sexta e última posição da final, com a marca de 45,576 segundos, muito distante da dupla espanhola Angels Moreno e Viktoriia Yarchevska, que ganhou com 42,242.Com duas medalhas de ouro, Portugal ocupa o terceiro lugar no ‘medalheiro’, apenas atrás da Hungria, uma das maiores potências da modalidade, com um total de sete, quatro das quais do metal mais precioso, e da Espanha, que alcançou o mesmo número, mas apenas três de ouro.Na paracanoagem, Alex Santos foi à porta do pódio em KL1 200 metros, ao terminar no quarto lugar, entre os cinco participantes na final, com o tempo de 50,330 segundos, mais 6,024 do que o vencedor, o húngaro Peter Kiss (44,306).