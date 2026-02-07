Portugal deixa escapar tricampeonato europeu de futsal diante de Espanha

A seleção portuguesa de futsal viu esfumar-se o sonho do tricampeonato europeu de futsal, ao perder por 5-3 na final diante da Espanha, que regressou aos títulos 10 anos depois e reforçou o recorde de troféus continentais, que agora é de oito.