Portugal fecha Mundiais de Canoagem com três medalhas e ouro histórico no K4 500
Foto: Federação Portuguesa de Canoagem
No último dia do mundial de canoagem e paracanoagem, João Ribeiro e Messias Baptista conquistaram a prata no K2-500m. Portugal sai de Milão com três medalhas em disciplinas olímpicas .
A seleção portuguesa de canoagem conquistou três medalhas nos Mundiais de Milão, com destaque para o inédito ouro no K4 500 metros, seguido da prata no K2 500 por João Ribeiro e Messias Baptista.
Fernando Pimenta, figura de referência, somou bronze no K1 1.000 metros, alcançando o seu 155.º pódio internacional.
A equipa masculina confirma renovação com jovens como Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, enquanto a feminina aposta num novo K4 para Los Angeles 2028.
Beatriz Fernandes brilhou nas canoas com uma inédita final sénior, e a canoagem adaptada manteve prestações de topo, apesar de não ter subido ao pódio.