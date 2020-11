Portugal-França. Sem adeptos no estádio escuta-se com clareza conversas de jogadores e treinadores

O Portugal-França foi mais um jogo realizado sem público, por causa da pandemia. A ausência do barulho dos adeptos faz sobressair os sons do jogo que raramente se consegue escutar. Os toques na bola, as correções dos treinadores e as conversas entre os jogadores. Vamos viajar até ao futebol à flor da relva para escutar os sons que detalham o embate entre portugueses e gauleses.