Portugal prepara campeonato do Mundo de voleibol que se disputa em Manila
Foto: Vassil Donev - EPA
A seleção masculina de voleibol já está em Manila, nas Filipinas, onde vai decorrer o Mundial. Esta segunda-feira ganhou, por 3-0, à Roménia em jogo de preparação. Amanhã, terça-feira, o último ensaio frente à seleção anfitriã do torneio.
A seleção lusa estreia-se no sábado frente a Cuba, segunda-feira defronta os Estados Unidos e dois dias depois a Colômbia, sendo que apenas os dois mais fortes de cada um dos oito grupos avança para os oitavos de final.