João Vieira venceu a prova de Karaté na modalidade de kata junior realizada em Mérida, no México.

O português de 16 anos bateu na final o italiano Italiano Luigi Matacchioni. Venceu uma prova em que estiveram praticantes de 41 países e subiu ao segundo lugar do ranking mundial júnior.



João Vieira soma quatro medalhas no circuito mundial de karaté e uma medalha de ouro no Europeu absoluto da modalidade.