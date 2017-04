Português Tiago Monteiro lidera destacado Mundial de carros de Turismo

Nas corridas realizadas hoje no circuito italiano de Monza, o piloto português subiu ao pódio em todas.



Na primeira prova, Tiago Monteiro fez uma excelente recuperação.

Partiu do 9º lugar da grelha e acabou na terceira posição.



Na segunda corrida saiu e manteve o segundo lugar.



Com estes dois resultados, Tiago Monteiro dilatou a vantagem que tinha na liderança do WTCC