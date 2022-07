Portuguesas procuram medalhas no quarto dia dos Mundiais de Atletismo

Reuters

Ao quarto dia dos Mundiais de Atletismo, o destaque vai para a final do triplo-salto feminino com Patrícia Mamona. Também as atletas Liliana Cá e Irina Rodrigues estarão na qualificação do lançamento do disco e Lorene Bazolo estará na primeira ronda dos 200 metros planos.