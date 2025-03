"Portugueses estão muito orgulhosos de nós"

Foto Marcelino Almeida - Federação Portuguesa de Atletismo - DR

Salomé Afonso conseguiu a prata nos 1.500 metros e o Bronze nos três mil. Auriol Dongmo levou o bronze no lançamento do peso e Isaac Nader nos três mil metros.



No fim dos Europeus de Pista Coberta, Domingos Castro mostrou-se satisfeito com o trabalho realizado e afirma que a participação portuguesa foi "histórica".



O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo prometeu dar todas as condições aos atletas para continuarem a ter sucesso.