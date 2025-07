Os portugueses que trabalham na Suíça estão a viver o Europeu de futebol feminino com muita esperança num bom resultado, na segunda-feira, com a Itália.

As navegadoras vão jogar no estádio do Servette, onde João Alves foi bem sucedido como treinador.



Reportagem dos enviados RTP à Suíça, Carlos Manuel Albuquerque e Tiago MP Costa.