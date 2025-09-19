Presidente da República e Primeiro-ministro congratularam Pedro Pablo Pichardo

Marcelo Rebelo de Sousa diz que se trata de um "notável triunfo" e desta a "enorme demonstração de dedicação e perseverança desportiva".



O Chefe de Estado acrescenta que no concurso repleto de emoção, o atleta nacional, com um memorável e extraordinário salto, "voou" para o lugar mais alto do pódio.



Marcelo Rebelo de Sousa destaca ainda que é o primeiro português Bicampeão Mundial de Atletismo, o que deixa o Presidente da República e todos os portugueses orgulhosos da vitória.



O primeiro-ministro também felicitou Pablo Pichardo.



Na rede social X, Luís Montenegro destaca a "garra" do campeão e refere que "é uma conquista histórica que orgulha todos os portugueses".