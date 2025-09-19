Presidente da República e Primeiro-ministro congratularam Pedro Pablo Pichardo
O presidente da República e o primeiro-ministro deram os parabéns a Pedro Pablo Pichardo pela conquista da medalha de ouro em Tóquio, no triplo salto.
O Chefe de Estado acrescenta que no concurso repleto de emoção, o atleta nacional, com um memorável e extraordinário salto, "voou" para o lugar mais alto do pódio.
Marcelo Rebelo de Sousa destaca ainda que é o primeiro português Bicampeão Mundial de Atletismo, o que deixa o Presidente da República e todos os portugueses orgulhosos da vitória.
O primeiro-ministro também felicitou Pablo Pichardo.
Na rede social X, Luís Montenegro destaca a "garra" do campeão e refere que "é uma conquista histórica que orgulha todos os portugueses".