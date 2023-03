Presidente do FC Porto desmente cisão com Sérgio Conceição

Pinto da Costa garante que está tudo bem no Futebol Clube do Porto. Reagindo às notícias que apontam para a saída do treinador Sérgio Conceição dos dragões, o presidente do clube diz que gostava de contar com ele durante muitos anos e que Conceição sabe que tem contrato para cumprir.