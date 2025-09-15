Presidente do Governo espanhol defende expulsão de Israel nas competições internacionais

por Antena 1

EPA

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sanchez, defende que Israel não deveria participar em qualquer competição internacional.

VER MAIS
Depois dos protestos deste domingo, onde manifestantes pró-Palestina obrigaram ao cancelamento da última etapa da Volta a Espanha em Bicicleta, Pedro Sanchez questionou esta manhã por que motivo não se expulsa Israel das competições internacionais como se fez com a Rússia depois da invasão à Ucrânia.

Contudo Pedro Sanchez condenou os violentos protestos de ontem, mas sublinha que sente um imenso respeito e uma profunda admiração pela sociedade civil espanhola, que se mobiliza contra a injustiça e defende as ideias de forma pacífica.

Esta manhã o diretor da Vuelta classificou os protestos de ontem como totalmente inaceitáveis.

Em conferência de imprensa, Javier Guillén considerou que os protestos contra a participação da equipa Israel-Premier Tech poderiam ter acontecido com respeito pela corrida.
PUB
PUB