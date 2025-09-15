Presidente do Governo espanhol defende expulsão de Israel nas competições internacionais
EPA
O presidente do Governo espanhol, Pedro Sanchez, defende que Israel não deveria participar em qualquer competição internacional.
Contudo Pedro Sanchez condenou os violentos protestos de ontem, mas sublinha que sente um imenso respeito e uma profunda admiração pela sociedade civil espanhola, que se mobiliza contra a injustiça e defende as ideias de forma pacífica.
Esta manhã o diretor da Vuelta classificou os protestos de ontem como totalmente inaceitáveis.
Em conferência de imprensa, Javier Guillén considerou que os protestos contra a participação da equipa Israel-Premier Tech poderiam ter acontecido com respeito pela corrida.