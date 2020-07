PSP do Porto já prepara plano de segurança em caso de festa do FC Porto

Há vários planos de segurança que já estão a ser equacionados pelas autoridades e contemplam os dois locais onde são esperadas maiores aglomerações de pessoas.



As imediações do estádio do Dragão e a Avenida dos Aliados no centro da cidade do Porto.



Em todos os cenários emerge o apelo aos adeptos para evitarem os ajuntamentos e manterem a distância social.



A PSP garante que nas próximas horas tornará público o plano elaborado.