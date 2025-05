PSP promete policiamento robusto para o dérbi Benfica-Sporting

Lusa - Arquivo

O porta-voz da PSP, o subintendente Sérgio Soares, descreve esta noite à Antena 1, a operação está a ser desenhada para todo o país.



Em Lisboa, o policiamento vai envolver diferentes valências da PSP, a começar pelo acompanhamento dos adeptos das duas equipas, ao Estádio da Luz, refere o subintendente Sérgio Soares.



A praça do Marquês de Pombal, será o centro dos festejos, se houver campeão este fim-de-semana. Por isso a polícia garante que está a articular-se com a autarquia, e também com a Proteção Civil.