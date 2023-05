Racismo. Insultos a Vinícius mancham imagem de Espanha, afirma presidente da RFEF

Reuters

Há um problema de racismo no futebol espanhol. É o que afirma o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), um dia depois de um novo episódio de cânticos insultuosos dirigidos ao jogador do Real Madrid Vinícius Júnior.