Rafael Leão foi condenado a pagar 16,5 milhões de euros ao Sporting

O Tribunal Arbitral do Desporto deu agora, razão ao Sporting no processo contra Leão e o Lille, mas não chegou aos montantes da indemnização pedidos pelos leões que era de 45 milhões de euros.



Na mesma decisão, o Tribunal condenou o Sporting a pagar 40 mil euros ao actual avançado do AC Milan por "prática de assédio moral".



O Sporting já comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esta decisão do tribunal.