Rafael Leão vai ter de pagar 16,5 milhões de euros ao Sporting por rescisão ilícita do contrato

O Tribunal da Relação de Lisboa validou o acórdão do Tribunal Arbitral do Desporto de março de 2020. Em causa está o facto de Rafael Leão ter rescindido o vínculo com o Sporting, na sequência dos ataques à Academia de Alcochete, em agosto de 2018.