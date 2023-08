Rafael Reis é o primeiro camisola amarela da 84.ª Volta a Portugal em bicicleta

Reis somou a oitava etapa na Volta e o quinto prólogo, o terceiro seguido, ao concluir os 3.600 metros em 3.58 minutos, menos dois segundos do que o espanhol Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), segundo, e três do que o companheiro de equipa uruguaio Mauricio Moreira, vencedor da prova em 2022, hoje terceiro.Na quinta-feira, a primeira etapa em linha da 84.ª edição liga Anadia a Ourém em 188,5 quilómetros, contando com três contagens de montanha categorizadas, no Buçaco (terceira categoria), Alburitel (quarta) e Fátima (quarta).





(Com Lusa)