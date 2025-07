Oliver Solberg acaba de fazer história no Mundial de Ralis. O piloto sueco da Toyota venceu o Rali da Estónia.

Foi a primeira vitória de Solberg na principal categoria do Mundial de Ralis. Aos 23 anos, o sueco é o 3º mais jovem de sempre a ganhar uma prova do Mundial.



Esta vitória é ainda mais marcante porque ocorreu na Estónia, o país natal de Ott Tanak, que ficou em 2º lugar, a 25 segundos, e nunca conseguiu bater Oliver Solberg.



Em 3º lugar ficou outro piloto da Hyundai, Thierry Neuville, a 48 segundos de Oliver Solberg.



A próxima prova do Mundial é o Rali da Finlândia, daqui a dez dias.