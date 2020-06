Rally Azores2020 confirmado para setembro

O que há de novo para 2020?







O icónico Sete Cidades, que tradicionalmente acontecia no meio do dia do rali, agora servirá como palco decisivo do evento no dia final, como parte de um novo itinerário compacto.







Outras mudanças emocionantes, o City Show de asfalto, todo em asfalto, muda de evento de demonstração para um estágio competitivo com um novo nome, PDL Stage. Enquanto isso, Graminhais e Tronqueira, no meio da selva, no lado leste de São Miguel, farão parte do itinerário da "perna" um que já havia ocorrido no último dia.







Vencedores dos últimos cinco anos:





2019: Łukasz Habaj / Daniel Dymurski (ŠKODA Fabia R5)

2018: Alexey Lukyanuk / Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017: Bruno Magalhães / Hugo Magalhães (ŠKODA Fabia R5)

2016: Ricardo Moura / António Costa (Ford Fiesta R5)

2015: Craig Breen / Scott Martin (Peugeot 208 T16)