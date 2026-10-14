O FC Porto defronta o Real Betis, em Sevilha, num jogo crucial a contar para a segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.
Direto
Desporto
Liga dos Campeões
Real Betis - FC Porto
RTP
O encontro realiza-se no Estadio de La Cartuja, em Sevilha. Este é um palco de grandes memórias para o FC Porto, onde os "dragões" conquistaram a histórica Taça UEFA a 21 de maio de 2003.
O campeão português procura somar os seus primeiros pontos na competição, após ter entrado na 1.ª jornada com uma derrota por 2-0 frente ao Manchester City. Por sua vez, a equipa espanhola do Betis estreou-se com um triunfo por 3-2 no terreno do Lille.