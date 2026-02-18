Desporto
Liga dos Campeões
Real Madrid-SL Benfica. O apoio de Ancelotti e as dúvidas de Mourinho sobre o caso Vini Jr.
O jogo entre o Benfica e o Real de Madrid, para a Liga dos Campeões, ficou também marcado por um alegado caso de racismo.
Carlo Ancelotti saiu em defesa imediata do brasileiro, apelando à tolerância zero, mas José Mourinho veio colocar um travão na polémica.
O 'Special One' aponta para discrepâncias nos relatos dos intervenientes e questiona o cenário que levou à troca de palavras em campo.