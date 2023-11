O Benfica joga com a Real Sociedad, na quarta-feira, num encontro decisivo na Liga dos Campeões.

A jogadora portuguesa da equipa feminina do clube espanhol, Andreia Jacinto, falou com a RTP e disse que o ambiente do estádio será uma grande adversidade para o Benfica.



A reportagem é dos enviados da RTP, António Pedro Carvalho e Pedro Gonçalo Ribeiro.