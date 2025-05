Foto: Pedro Nunes - Reuters

Depois de amanhã, no sábado, Rui Borges pode entrar na galeria dos notáveis campeões pela primeira vez. O transmontano de Mirandela tem para lá da nação sportinguista toda uma região a torcer pelo sucesso diante do Vitória de Guimarães. O jornalista Ricardo Pinheiro foi conhecer as raízes de Rui Borges na cidade jardim.