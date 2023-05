Reportagem RTP. Ucrânia empenhada no Mundial de futebol 2030

A Ucrânia está empenhada em organizar o campeonato do mundo de futebol de 2030, juntamente com Portugal, Espanha e Marrocos. O presidente da Associação de futebol da Ucrânia, Andriy Pavelko, falou em exclusivo à RTP sobre a paixão do futebol no país, que apesar da guerra não parou.