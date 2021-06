Responsáveis europeus contra meias-finais e final do Euro2020 em Wembley

Quase 2.000 casos de covid-19 na Escócia associados à presença de adeptos em Londres para ver o jogo com a Inglaterra do Euro 2020. Parte desses contágios ocorreram em pessoas que estiveram dentro do estádio de Wembley a assistir à partida. Vários responsáveis europeus estão contra a realização das meias-finais e final do Europeu no estádio londrino, onde são esperadas 60 mil pessoas nas bancadas.