Resumo do dia olímpico português

Na jornada inaugural dos Jogos Olímpicos, destacaram-se as boas prestações de Catarina Costa no judo, de Shiao Jeni e Tiago Apolónia no ténis-de-mesa e de João Almeida no ciclismo. Sinal negativo para o andebol, ténis, taekwondo e natação.