Revista do Ano 2021 - Desporto

As medalhas nos Olímpicos de Tóquio – com destaque para o ouro conquistado por Pedro Pablo Pichardo, personalidade do ano para a equipa de desporto da Antena 1; O Mundial de Futsal; o apuramento olímpico do Andebol; e a desilusão que foi o não apuramento direto da seleção de futebol para o mundial do Catar.