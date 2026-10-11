Rio Ave vence o Nacional na estreia de Vasco Seabra

O Rio Ave venceu esta tarde o Nacional da Madeira, em Vila do Conde, numa partida com cinco golos.



Os visitantes inauguraram o marcador aos 32 minutos, por intermédio de Abdel. Pouco de depois, aos 39', Clemmensen empatou a partida.



Na segunda parte, Bezerra colocou o Rio Ave em vantagem, mas dois minutos depois, Abdel voltou a empatar o jogo.



A 18 minutos do final do encontro, Blesa (72') fixou o resultado final.