Vilacondenses regressaram às vitórias no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.
Reportagem
Desporto
Rio Ave vence o Nacional na estreia de Vasco Seabra
RTP
O Rio Ave venceu esta tarde o Nacional da Madeira, em Vila do Conde, numa partida com cinco golos.
Os visitantes inauguraram o marcador aos 32 minutos, por intermédio de Abdel. Pouco de depois, aos 39', Clemmensen empatou a partida.
Na segunda parte, Bezerra colocou o Rio Ave em vantagem, mas dois minutos depois, Abdel voltou a empatar o jogo.
A 18 minutos do final do encontro, Blesa (72') fixou o resultado final.