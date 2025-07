Fotoarena/Sipa USA via Reuters Connect

O acordo com o Palmeiras, do Brasil, está fechado e o médio internacional colombiano vai assinar um compromisso de cinco anos com as águias, com o Benfica a pagar 27 milhões de euros pela totalidade do passe do jogador.



Ríos é esperado em Lisboa durante a próxima semana para os habituais testes médicos, a que seguirá a formalização do contrato com o Benfica.