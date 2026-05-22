Desporto
Riquelme trama Mourinho. Eleições comprometem intenção de Florentino
O empresário espanhol Enrique Riquelme já confirmou a intenção de se candidatar às eleições no Real Madrid.
De acordo com a imprensa espanhola, Riquelme quer que o alemão Jürgen Klopp seja o treinador do Real Madrid, caso venha a ser presidente do clube.
Esta eventual corrida eleitoral pode comprometer os planos de Florentino Perez, que pretendia oficializar a contratação do treinador José Mourinho, no início da próxima semana.
Esta manhã, Arbeloa confirmou, além da saída, que não vai integrar a equipa de Mourinho.