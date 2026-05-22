Riquelme trama Mourinho. Eleições comprometem intenção de Florentino

Riquelme notificou o clube, mas tem de apresentar lista e a necessária garantia bancária de quase duzentos milhões de euros até ao próximo sábado, o prazo limite para a formalização e entrega das candidaturas.



De acordo com a imprensa espanhola, Riquelme quer que o alemão Jürgen Klopp seja o treinador do Real Madrid, caso venha a ser presidente do clube.



Esta eventual corrida eleitoral pode comprometer os planos de Florentino Perez, que pretendia oficializar a contratação do treinador José Mourinho, no início da próxima semana.



Esta manhã, Arbeloa confirmou, além da saída, que não vai integrar a equipa de Mourinho.