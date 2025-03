Roberto Martinez chama Quenda à seleção

Roberto Martínez divulgou esta sexta-feira a lista de convocados da Seleção Nacional para os dois jogos com a Dinamarca, relativos aos quartos de final da Liga das Nações, que se disputam a 20 e 23 de março.

Sobre a chamada de Quenda à equipa das quinas explicou: "O que podemos controlar é a lista. O Quenda está a crescer muito, cresceu ainda mais depois do último estágio. Aos 17 anos, estar na seleção, fazer 2 estágios, mostra o potencial e o que pensamos dele. Agora faz parte de competitividade no treino, trabalho, o adversário, o que vamos tentar fazer. Há muitos aspetos. É invulgar encontrar jogadores tão jovens, sub-18, Quenda, João Simões e Rodrigo Mora, que estão em destaque na nossa liga. Gostaria de utilizá-los também é uma pena que o João esteja lesionado e o Mora dispensado. Mas faz parte da formação, Acompanhamos o Quenda desde janeiro de 2023, antes de jogar na 1.ª equipa do Sporting. O Francisco Chissumba, Martim Fernandes... A idade não é um problema. É aspeto de qualidade, compromisso e trabalhar duro".