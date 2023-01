Roberto Martinéz pode vir a ser o próximo selecionador nacional

Roberto Martinéz foi selecionador da Bélgica até ao Mundial do Catar entre 2016 e 2022.



Os belgas caíram na fase de grupos no Campeonato do Mundo o que levou à saída do técnico da seleção.



No Mundial da Rússia, Roberto Martínez levou a seleção belga ao terceiro lugar e no campeonato da Europa de 2020 eliminou Portugal nos oitavos de final da prova.



Roberto Martínez começou a carreira de treinador em 2007 no Swansea City, passou pelo Wigan e dirigiu o Everton antes ser chamado para a seleção da Bélgica.