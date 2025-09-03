Roger no Al Ittihad por cerca de 35 milhões
Foto: Flaviu Buboi - NurPhoto via AFP
A Antena 1 sabe que na última noite António Salvador e o Al Ittihad chegaram a um princípio de acordo para a venda da pérola Roger Fernandes. O jogador está a caminho da Arábia Saudita.
Mas tudo isto só é possível porque o mercado saudita permanece aberto até 11 de setembro o que dá, naquela latitude, aliada ao poderio financeiro sem comparação, poder de alavancagem e tempo para fechar negócios quando bem queira face ao mercado português que está já encerrado.
Barroso, histórico capitão dos guerreiros exige, na Antena 1, um murro na mesa imediato da parte da FIFA: ou fecham todos ao mesmo tempo ou há moralidade.
O Braga teve Gabriel Silva do Santa Clara reservado até ao último minuto do mercado de verão europeu, mas como Roger Fernandes não ficou resolvido atempadamente o brasileiro acabou por cair.
Ainda assim, Barroso não vê drama. E inevitável é olhar para o negócio Roger Fernandes como incomparável na história do clube.