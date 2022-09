Roger Schmidt condena apedrejamento do carro da família do treinador do FC Porto

“É completamente inaceitável qualquer tipo de agressão ou de violência contra qualquer treinador, qualquer adepto, qualquer ser humano. É totalmente inaceitável. Espero que encontrem as pessoas que o fizeram e que os castiguem bem”, atirou o técnico alemão, em conferência de imprensa, no Seixal.Na terça-feira, após a derrota do FC Porto com o Club Brugge (0-4), em jogo da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, a viatura na qual seguiam a mulher do treinador dos 'dragões' e dois dos filhos, Rodrigo, de 22 anos, que esteve no banco da partida frente ao tricampeão belga, e José, de sete, foi apedrejada.Entretanto, o Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública (PSP) comunicou na sexta-feira que já identificou os suspeitos do ato criminoso.Na conferência de imprensa dedicada ao jogo de domingo contra o Marítimo, da sétima jornada da Liga, Roger Schmidt abordou também a situação de uma criança que foi obrigada a despir a camisola do Benfica para aceder à bancada para a qual tinha ingresso, na visita dos ‘encarnados’ ao Famalicão, na sexta ronda do campeonato.O alemão lembrou que “há uma regra” que impede de “usar as camisolas” da equipa visitante “em certas zonas do estádio”, mas frisou que é necessário “repensar essa regra”.“Não é aceitável que os jovens rapazes ou raparigas tenham de tirar a camisola no estádio. Não é bom e não é necessário. Temos de repensar essa regra porque não é bom para os adeptos, não é bom para o futebol e, especialmente, não é bom para as crianças”, considerou.Sobre o encontro de domingo com a equipa da Madeira, o treinador benfiquista admitiu fazer algumas alterações e assumiu que a interrupção da I Liga, após a presente jornada, será benéfica para a equipa.Schmidt remeteu, no entanto, uma decisão final para o dia do jogo e lembrou que o plantel teve mais um dia de descanso do que o habitual, após a partida da Liga dos Campeões, na quarta-feira, frente à Juventus.“Talvez façamos algumas alterações, mas só vou decidir amanhã [domingo]. Temos três dias entre os jogos, há mais um dia de descanso. Dois dias entre jogos é sempre mais difícil mas em três dias, normalmente, os jogadores conseguem recuperar completamente”, comentou o técnico ‘encarnado’.Sem se deter, Schmidt assumiu que “é bom” para a sua equipa que o campeonato sofra agora uma interrupção para os jogos das seleções nacionais, uma vez que o Benfica “teve de começar muito cedo os jogos de qualificação” para a Liga dos Campeões, em agosto.“Tivemos de começar cedo com um calendário de jogos a cada três dias. Quando jogamos durante seis ou sete semanas a cada três dias, é bom ter algum descanso. Estamos focados no [jogo de] domingo e prontos para descansar e recarregar energias”, admitiu o alemão.Por outro lado, o treinador que venceu todos os 12 encontros oficiais nesta época lembrou que os ‘encarnados’ já mostraram ser “capazes de voltar a focar-se na Liga portuguesa após os encontros da Liga dos Campeões” e que têm de estar “preparados para jogar este tipo de calendário se querem ganhar troféus”.“Jogar este tipo de calendário significa que após o primeiro apito do árbitro temos de estar sempre prontos para jogar contra uma equipa que treinou toda a semana para se preparar para o jogo. É uma situação diferente da nossa, que praticamente só fazemos treino de recuperação e depois temos de jogar outra vez”, frisou Schmidt.A equipa que se treinou toda a semana para defrontar o Benfica, neste caso, é o Marítimo, que ainda não conseguiu pontuar em seis jornadas do campeonato e já trocou de treinador, mas o alemão lembrou que essa “é sempre uma situação perigosa” e que “é importante não subestimar” o adversário.“Perderam quatro desses seis jogos por um golo de diferença. Perderam de forma clara contra o FC Porto [5-1] e o Sporting de Braga [5-0], mas se virem o primeiro jogo deles contra o FC Porto, vão ver quantas oportunidades conseguiram criar e quão bem jogaram”, recordou.O Benfica-Marítimo está marcado para as 18:00 de domingo, no Estádio da Luz,, e será arbitrado por António Nobre (AF Leiria).

A equipa orientada por Roger Schmidt procura manter o registo 100% vitorioso e a liderança do campeonato, enquanto os visitantes, agora treinados por João Henriques, chegam à Luz em último lugar e sem qualquer ponto no campeonato após seis derrotas consecutivas.