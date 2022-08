Roger Schmidt e a Liga: "O Benfica tem tudo para lutar pelo título"

Já o reforço sérvio Mihailo Ristic recuperou e já tem treinado com o restante grupo.



É amanhã a estreia no campeonato do treinador alemão Roger Schmidt, depois da goleada por 4-1 sobre os dinamarqueses do Midtjylland na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



O Benfica recebe o Arouca a partir das 20h15.



O treinador dos encarnados diz que a equipa tem tudo para lutar pelo título.