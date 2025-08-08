Ronaldo diz que Félix tomou a melhor opção entre a liga saudita e a portuguesa
AFP
Cristiano Ronaldo afirmou que o compatriota e agora companheiro de clube João Félix tomou a “melhor opção” na ida para os sauditas do Al Nassr, em comparação com a I Liga portuguesa.
O capitão da equipa das quinas disse que João Félix “é um jogador com muito talento” e que “vai ajudar bastante” a equipa orientada por Jorge Jesus, reforçando novamente os elogios à liga saudita.
“É a minha opinião, não só porque eu estou lá, mas se vocês virem a quantidade de estrelas que estão lá, os jogadores, a competitividade que tem sido, eu acho que foi uma boa opção para ele. Independentemente de não jogar a ‘Champions’ e dizerem que é muito jovem para jogar na Arábia Saudita, acho que foi uma decisão muito acertada da parte dele”, sublinhou.
Questionado sobre se ajudou a roubar João Félix ao Benfica, Cristiano Ronaldo respondeu em tom crítico: “Roubar? Roubar é feio, essa palavra é feia. Ninguém roubou nada a ninguém”.
O avançado do Al Nassr desmentiu ainda ter ligado a João Félix antes de o jogador ser contratado pelos sauditas.
“Eu não liguei para ninguém, vocês é que andaram a dizer, eu não liguei para ninguém, essa não é a minha função. A minha função é treinar, jogar bem, marcar golos, se possível. Pegar no telefone e ligar, isso não é o meu trabalho”, disse.
c/ Lusa