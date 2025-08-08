Ronaldo diz que Félix tomou a melhor opção entre a liga saudita e a portuguesa

“Acho que foi uma melhor opção para o João Félix ir para a Arábia Saudita do que jogar na liga portuguesa”, comentou Cristiano Ronaldo em declarações aos jornalistas, após a vitória da equipa saudita sobre o Rio Ave, por 4-0, em jogo particular em que assinou ume Félix somou duas assistências.O capitão da equipa das quinas disse que João Félix “é um jogador com muito talento” e que “vai ajudar bastante” a equipa orientada por Jorge Jesus, reforçando novamente os elogios à liga saudita.“É a minha opinião, não só porque eu estou lá, mas se vocês virem a quantidade de estrelas que estão lá, os jogadores, a competitividade que tem sido, eu acho que foi uma boa opção para ele. Independentemente de não jogar a ‘Champions’ e dizerem que é muito jovem para jogar na Arábia Saudita, acho que foi uma decisão muito acertada da parte dele”, sublinhou.Questionado sobre se ajudou aJoão Félix ao Benfica, Cristiano Ronaldo respondeu em tom crítico: “Roubar? Roubar é feio, essa palavra é feia. Ninguém roubou nada a ninguém”.O avançado do Al Nassr desmentiu ainda ter ligado a João Félix antes de o jogador ser contratado pelos sauditas.

“Eu não liguei para ninguém, vocês é que andaram a dizer, eu não liguei para ninguém, essa não é a minha função. A minha função é treinar, jogar bem, marcar golos, se possível. Pegar no telefone e ligar, isso não é o meu trabalho”, disse.



