Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Ronaldo diz que Félix tomou a melhor opção entre a liga saudita e a portuguesa

por Antena 1

AFP

Cristiano Ronaldo afirmou que o compatriota e agora companheiro de clube João Félix tomou a “melhor opção” na ida para os sauditas do Al Nassr, em comparação com a I Liga portuguesa.

VER MAIS
“Acho que foi uma melhor opção para o João Félix ir para a Arábia Saudita do que jogar na liga portuguesa”, comentou Cristiano Ronaldo em declarações aos jornalistas, após a vitória da equipa saudita sobre o Rio Ave, por 4-0, em jogo particular em que assinou um hat-trick e Félix somou duas assistências.

O capitão da equipa das quinas disse que João Félix “é um jogador com muito talento” e que “vai ajudar bastante” a equipa orientada por Jorge Jesus, reforçando novamente os elogios à liga saudita.

“É a minha opinião, não só porque eu estou lá, mas se vocês virem a quantidade de estrelas que estão lá, os jogadores, a competitividade que tem sido, eu acho que foi uma boa opção para ele. Independentemente de não jogar a ‘Champions’ e dizerem que é muito jovem para jogar na Arábia Saudita, acho que foi uma decisão muito acertada da parte dele”, sublinhou.

Questionado sobre se ajudou a roubar João Félix ao Benfica, Cristiano Ronaldo respondeu em tom crítico: “Roubar? Roubar é feio, essa palavra é feia. Ninguém roubou nada a ninguém”.

O avançado do Al Nassr desmentiu ainda ter ligado a João Félix antes de o jogador ser contratado pelos sauditas.

“Eu não liguei para ninguém, vocês é que andaram a dizer, eu não liguei para ninguém, essa não é a minha função. A minha função é treinar, jogar bem, marcar golos, se possível. Pegar no telefone e ligar, isso não é o meu trabalho”, disse.

c/ Lusa 
PUB
PUB