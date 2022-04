Ronaldo pode ser castigado por atirar telemóvel de adepto ao chão

O incidente aconteceu no trajeto dos jogadores para os balneários e, no vídeo, é percetível o movimento com a mão de Ronaldo contra o telemóvel de um adepto do Everton que o filmava.



O adepto apresentou queixa e também o Everton já reportou a situação à liga inglesa.