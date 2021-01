RTP apurou que Paulo Sousa vai ser o novo selecionador da Polónia

Aos 50 anos, Paulo Sousa vai treinar pela primeira vez uma seleção, depois de ter passado por clubes de Inglaterra, Hungria, Israel, Suíça, Itália, China e França.



Paulo Sousa assina um contrato válido até ao próximo campeonato do mundo, que se vai disputar no Catar, no final de 2022, e vai treinar, entre outros, o melhor do mundo na ultima época, Robert Lewandowski.