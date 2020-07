RTP sabe que Jorge Jesus está muito perto de regressar ao Benfica

Ibrahem Alomari, Reuters

O Flamengo está a tentar tudo para que Jesus não saia, mas nesta altura a vontade do treinador português é regressar a Portugal e ao Benfica. O acordo entre os encarnados e o ainda treinador do Flamengo deve ficar fechado nas próximas horas.