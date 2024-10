Rúben Amorim promete falar esta sexta-feira, no fim do jogo com o Estrela da Amadora, sobre as questões da saída de Alvalade para o Manchester United.

O treinador do Sporting garante que a relação com Frederico Varandas "é muito boa", que não existe qualquer "guerra, nem paz podre" e que não acredita que o presidente esteja a forçar a saída no imediato.