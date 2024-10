Rúben Amorim é o preferido para suceder a Eric Ten Hag no comando técnico do Manchester United.

O treinador do Sporting está entre os principais candidatos para substituir o neerlandês que foi despedido, perante a crise de resultados.



Na conferência de imprensa de lançamento do jogo desta terça-feira, da Taça da Liga, Rúben Amorim não quis falar do futuro.