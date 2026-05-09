Desporto
Ralis
Rúben Rodrigues, a vitória de um sonho no Rali de Portugal
Uma estreia de sonho e um triunfo com sotaque açoriano nas estradas do Rali de Portugal.
Rúben Rodrigues e Rui Raimundo levaram o Toyota GR Yaris ao lugar mais alto do pódio na prova pontuável para o Campeonato Nacional.
A dupla, que se apresentou pela primeira vez nesta mítica prova, não escondeu a emoção por conquistar um objetivo traçado há três anos.
O jornalista Eduardo Pestana acompanhou a festa da equipa e traz-nos o balanço deste dia de competição.