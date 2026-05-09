Rúben Rodrigues, a vitória de um sonho no Rali de Portugal

Rúben Rodrigues e Rui Raimundo levaram o Toyota GR Yaris ao lugar mais alto do pódio na prova pontuável para o Campeonato Nacional.





A dupla, que se apresentou pela primeira vez nesta mítica prova, não escondeu a emoção por conquistar um objetivo traçado há três anos.





O jornalista Eduardo Pestana acompanhou a festa da equipa e traz-nos o balanço deste dia de competição.