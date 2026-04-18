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Rui Borges antevê `dérbi eterno` entre Sporting e Benfica
O Sporting tem de “fazer tudo para ganhar” ao Benfica e “meter pressão” no FC Porto, afirmou Rui Borges, que recusa desistir da luta pelo título.
Foto: Tolga Akmen - EPA
Os ‘verde e brancos’ seguem em segundo lugar no campeonato, com menos cinco pontos do que o FC Porto e mais dois do que os ‘encarnados’, mas têm um jogo em atraso, frente ao Tondela, que os pode deixar a apenas dois pontos da liderança.
Borges voltou a dar “mérito a quem está na frente”, o FC Porto, mas vincou que, apesar de o Sporting não depender apenas de si para conquistar o título, “quem vai na frente tem de perceber que quem vai atrás também quer muito chegar à frente e vai fazer tudo por isso”, recusando abdicar da luta, mesmo que não vença no domingo.
“Atiro a toalha [ao chão]? Não. Para já, não penso nisso, penso em ganhar, como é lógico. Do resto, [se perder] fica mais difícil, como é lógico, mas é possível”, comentou.
O conjunto de Alvalade disputa o dérbi apenas quatro dias após ser eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Arsenal, enquanto o Benfica teve uma semana 'limpa' para preparar o encontro.
Rui Borges admitiu que “tem sempre algum peso” no encontro, mas recusou “agarrar isso” para justificar qualquer quebra de rendimento e lembrou que “a importância do jogo é grande” para os objetivos do grupo.
“Em alguns momentos não vamos conseguir ser o Sporting a toda a hora que nós gostamos. Temos essa noção e temos de a ter. Agora, acredito num Sporting forte, com ambição e uma coragem enorme de querer ganhar”, vaticinou o treinador.
Para isso, Borges continua sem poder contar com Nuno Santos, Luís Guilherme e Ioannidis, apesar de registar evolução na situação clínica dos jogadores, enquanto João Simões se juntou a Fresneda, que já esteve ausente frente ao Arsenal, no lote de jogadores “em dúvida”.
“O Nuno [Santos] ainda está fora. Já está [a treinar-se] no campo, o Ioannidis e o Luís [Guilherme] também, a fazer algum trabalho, mas ainda não estão disponíveis. Não sei responder se estarão para o próximo jogo [contra o FC Porto, para a Taça de Portugal], mas já estão numa fase de [trabalho no] campo e ainda bem. O resto, é só o Ivan [Fresneda] e o [João] Simões que estão em dúvida”, adiantou.
O Sporting recebe o Benfica no domingo, em partida da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio José Alvalade em Lisboa, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).
A equipa orientada por Rui Borges, que tem um jogo em atraso, vem de três vitórias consecutivas no campeonato e precisa de vencer para, pelo menos, manter a distância de cinco pontos para o líder, o FC Porto, que recebe o Tondela, também no domingo, já depois de terminar o dérbi.
Já o Benfica, orientado por José Mourinho, procura ultrapassar os ‘leões’, à condição, para manter viva a luta pelo segundo lugar, que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, e as hipóteses matemáticas de ainda lutar pelo título.
(Com Lusa)