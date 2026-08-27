Rui Borges em antevisão. O jogo, os reforços e a reta final do mercado

Na antevisão ao próximo jogo, Rui Borges abordou a preparação da equipa e as várias dinâmicas do plantel no Sporting. O técnico destacou que o adversário se apresenta motivado pela forte assimilação de ideias com o seu próprio treinador. Ainda assim, apesar de antecipar um encontro difícil, reforçou o objetivo de dar continuidade ao processo de crescimento e consolidação dos leões.



No que toca às movimentações do mercado, o treinador comentou os reforços para a equipa, elogiando as qualidades técnicas e a maturidade de Monsef Zekri. Notou que, apesar de ter apenas 17 anos, o jovem lateral-esquerdo já tem experiência na primeira liga e terá uma excelente oportunidade de evoluir ao lado de um dos melhores do mundo na sua posição. Em relação a Kaiky, revelou tratar-se de um jogador que a equipa técnica já acompanhava há algum tempo e no qual perspetivam um futuro promissor.



A situação na baliza também foi tema, com Rui Borges a deixar uma palavra de agradecimento a João Virgínia pela sua conduta, liderança e profissionalismo. O técnico explicou que a saída para o futebol inglês se deveu à vontade do guarda-redes em somar mais tempo de jogo e assumir a titularidade.



Por fim, quanto aos rumores em torno de Luís Suárez, o treinador garantiu que o assunto está totalmente esclarecido internamente e que o jogador se mantém inteiramente focado no trabalho diário e no próximo compromisso. Sobre outros atletas que possam eventualmente sair até ao fecho da janela de transferências, fez questão de sublinhar o comportamento exemplar e o compromisso contínuo de todo o grupo.



O Sporting desloca-se esta sexta-feira ao terreno do Rio Ave. O apito inicial está marcado para as 20h15.