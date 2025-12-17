Rui Borges fala num Sporting preparado emocionalmente para enfrentar o Santa Clara

Um jogo frente ao Santa Clara num campo difícil, referindo Rui Borges que a equipa açoriana é das que menos deixa o adversário chutar à baliza e acredita encontrar a mesma dificuldade que existiu no jogo do campeonato.

Quanto à estabilidade emocional da equipa, o treinador dos leões assegura que esse fator está sempre presente, apesar de no confronto entre as duas equipas ter acabado com algumas escaramuças. "Há sempre uma picardia ou outra, mas acredito que passado uns minutos passa, arrefece... acho faz parte, e acontece noutros jogos. (...) As vezes pode não ser bonito, e não é, com toda a certeza, mas a quente dizemos coisas que não queremos, mas penso que é mais no calor do momento do que tudo resto."





O jogo entre o Santa Clara e o Sporting realiza-se esta quinta-feira no Estádio de São Miguel, nos Açores às 17h45 (13h45 em Lisboa).