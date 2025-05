O Sporting recebe o Gil Vicente. Hjulmand está em risco de falhar o dérbi com o Benfica, caso veja um cartão amarelo frente à equipa de Barcelos.

Ainda assim, Rui Borges deve apostar na titularidade do médio dinamarquês. Gyökeres também será titular.



O avançado sueco continua na luta pela conquista da Bota de Ouro.

Diomande está suspenso, depois de ter visto o quinto cartão amarelo na última jornada.



O técnico dos leões afirma que os jogadores estão apenas concentrados no jogo com o Gil Vicente.