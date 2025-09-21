Rui Borges lembra que caminho do Sporting "é longo" e recusa pressão dos rivais

Lusa
O treinador do Sporting lembrou hoje que "o caminho é longo" na I Liga portuguesa de futebol e recusou a ideia de estar pressionado pelos triunfos de FC Porto e Benfica, que já jogaram na sexta jornada.
Apesar de classificar um jogo dificil, o objetivo é ganhar ao Moreirense.
E se vencer o Sporting passará a somar 15 pontos, mais dois do que o Benfica, que tem menos um jogo, mas ficará ainda a três do FC Porto, que venceu em Alvalade e segue 100% vitorioso no campeonato, o que não preocupa o técnico nesta fase da época.
Para Rui Borges, o jogo de amanhã será um reencontro com o clube que orientou em 2023/24, na época antes de chegar ao Sporting, em dezembro de 2024, oriundo do Vitória de Guimarães.