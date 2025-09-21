Rui Borges lembra que caminho do Sporting "é longo" e recusa pressão dos rivais

“Estamos numa fase inicial, aqui não há pressão de nada. É [apenas a] pressão de ganhar, de fazer o nosso melhor, porque queremos ganhar sempre”, atirou Rui Borges, em conferência de imprensa, na Academia do clube, em Alcochete.





Apesar de classificar um jogo dificil, o objetivo é ganhar ao Moreirense.





E se vencer o Sporting passará a somar 15 pontos, mais dois do que o Benfica, que tem menos um jogo, mas ficará ainda a três do FC Porto, que venceu em Alvalade e segue 100% vitorioso no campeonato, o que não preocupa o técnico nesta fase da época.





Para Rui Borges, o jogo de amanhã será um reencontro com o clube que orientou em 2023/24, na época antes de chegar ao Sporting, em dezembro de 2024, oriundo do Vitória de Guimarães.

